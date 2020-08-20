Народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества»

На протяжении нескольких лет 9 мая в рядах «Бессмертного полка» можно увидеть фотографии совсем юных солдат, где указана только дата рождения.

Для решения данной проблемы в марте 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов начал свою деятельность Всероссийский центр приема и обработки обращений граждан Российской Федерации на поиск информации о погибших без вести защитников в годы Великой Отечественной войны – Народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества». Фонд «Народный проект» совместно с партнерскими организациями осуществляет деятельность по реализации Народного проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества» который в июне 2020 года вошел в число социально-ориентированных некоммерческих организаций, опубликованных в реестре СОНКО Минэкономразвития РФ.

В рамках проекта работает онлайн-сервис «Найти солдата» (poisk.proektnaroda.ru), с помощью которого, по принципу «одного окна», любой желающий могут бесплатно подать заявку на установление судьбы родственника, участника Великой Отечественной войны.

Если по каким-то причинам человек не может самостоятельно оформить запрос через сайт, то он может обратиться на горячую линию «Народного проекта» по телефону 8-800-300-68-97, операторы примут заявку на исследование боевого пути их родственника.