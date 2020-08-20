Предприятия Росатома переходят на единый бренд

20 августа, Москва — Организации Госкорпорации «Росатом» перешли на использование единого бренда. Сохраняя исторические названия и собственную идентичность, организации российской атомной отрасли получили унифицированные логотипы, в основе которых — товарный знак Госкорпорации «Росатом» («лента Мебиуса»). Такой принцип корпоративного брендинга называется «зонтичным» и является выбором многих корпораций мирового уровня. Применение зонтичного бренда в атомной отрасли позволит выстроить единое позиционирование организаций Росатома на отечественном и зарубежном рынках, что, в свою очередь, приведет к повышению узнаваемости предприятий российской атомной отрасли и их проектов у партнеров и заказчиков.

Ребрендинговая кампания осуществляется в рамках реализации новой стратегии Росатома, утвержденной в апреле этого года, в основе которой заложен принцип «Единый Росатом». Внедрение единой системы брендирования стало логичным шагом в рамках консолидации усилий отраслевых компаний при продвижении продукции и услуг на российские и зарубежные рынки. Росатом сформировал сильный и уважаемый бренд международного масштаба, и использование имени с многолетней историей, в частности, в интересах новых продуктовых направлений в неядерной сфере (цифровые продукты, развитие Арктики, экологические проекты, машиностроение и др.) открывает предприятиям Росатома широкие возможности по выходу на перспективные рынки.

Символично, что масштабная компания по отраслевому ребрендингу совпала с 75-летием российской атомной промышленности. Таким образом, вступая обновленным в следующий этап своего развития, Росатом продолжает эффективно отвечать на вызовы времени, работая над созданием новых возможностей для будущих поколений.

Для справки:

Госкорпорация «Росатом» (полное название — Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») – один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Обладая компетенциями во всех звеньях ядерного топливного цикла, Госкорпорация занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах. Росатом является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 19% энергетических потребностей страны. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация объединяет свыше 300 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 270 тыс. человек.

Департамент коммуникаций Госкоропрации «Росатом»