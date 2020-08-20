Смолян приглашают к участию в Международном благотворительном фестивале христианской культуры «Россия — Греция. Вместе сквозь века»

IV Международный благотворительный фестиваль христианской культуры «Россия — Греция. Вместе сквозь века», организованный в рамках перекрестного Года языка и культуры двух стран, состоится 29 августа в деревне Конаково (Тверская область). В России мероприятие пройдет впервые и будет транслироваться в режиме онлайн для жителей РФ и Европы. Ожидается, что его зрителями станут около 1 млн человек.

В программе мероприятия — концерты, выставки, рассказывающие о культурном, историческом и духовном наследии двух стран. Одним из ключевых событий дня станет выставка «Непобедимый адмирал — святой праведный воин Федор Ушаков».

Кроме этого, для участников и гостей Фестиваля состоится гала-концерт, на котором выступят государственный академический русский ансамбль «Россия» им. Л. Г. Зыкиной, государственный академический хореографический ансамбль «Березка» им. Н.С. Надеждиной и насельник Пафнутьево-Боровского монастыря иеромонах Фотий — победитель телепроекта «Голос 4». Завершится мероприятие световым шоу и праздничным салютом.

Также в рамках Фестиваля планируется проведение благотворительной акции для детей-первоклассников из многодетных и малоимущих семей