﻿Объявлен отбор инвестиционных проектов для предоставления налоговых льгот

Департамент инвестиционного развития Смоленской области сообщает о проведении в 2020 году отбора инвестиционных проектов для включения в перечень одобренных инвестиционных проектов Смоленской области юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций. Прием инвестиционных заявок продлится до 21 сентября 2020 года.

Инвестиционные заявки подаются инвесторами, реализующими инвестиционные проекты, направленные на создание новых производственных мощностей по производству товаров и (или) реконструкцию, и (или) техническое перевооружение объекта (объектов) основных средств по производству товаров.

К участию в отборе допускаются инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории Смоленской области в соответствии с областным законом от 23.12.2002 № 95-з «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области», соответствующие требованиям Порядка проведения экономической экспертизы и отбора инвестиционных проектов для включения в перечень одобренных инвестиционных проектов Смоленской области, утвержденного Постановлением Администрации Смоленской области от 07.09.2016 № 541.

Информация о проведении отбора, формы инвестиционной заявки и документов размещены на сайте Департамента http://dep.smolinvest.com/, на Инвестиционном портале Смоленской области www.smolinvest.com в разделах «Конкурсы», а также на сайте Администрации Смоленской области www.admin-smolensk.ru в разделе «Всероссийские и областные конкурсы».