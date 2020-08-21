Не волшебники – работа такая!

В процессе обращения денежные банкноты проходят через большое количество рук, пачкаются, получают различного рода повреждения, теряя свой первоначальный вид. Бывает, что не хватает значительной части банкноты, если деньги серьезно обгорели, истлели, подверглись воздействию агрессивных сред. Тогда на помощь приходят эксперты по исследованию денежных знаков Банка России.

Пострадавшие деньги можно обменять. Для этого необходимо аккуратно собрать все оставшиеся фрагменты и принести в коммерческий банк. Оттуда всё передадут, например, в нашем регионе, в Отделение Смоленск Банка России для проведения экспертизы.

Один случай с такими поврежденными банкнотами произошел совсем недавно. В региональном отделении Банка России провели экспертизу 61 обгоревшей банкноты и помогли человеку из Сафоновского района Смоленской области вернуть максимально возможную сумму.

Об этой ситуации рассказала Елена Семенова, главный эксперт Отдела наличного денежного обращения и кассовых операций.

— Это была очень кропотливая работа: фрагменты банкнот с термическими повреждениями, которые сохранили не менее 55 процентов от первоначальной площади, с нанесенным на оборотную сторону клеящим слоем наклеивались на белую бумажную основу. При этом края обгоревших банкнот аккуратно закреплялись липкой лентой, чтобы исключить осыпания при транспортировке. Работать нужно было очень аккуратно, просчитывая каждое действие. Результат напряженной работы превзошел ожидания: только 3 банкноты из 61 были признаны неплатежеспособными.

В условиях пандемии всю работу нужно было сделать в сжатые сроки. Сумма «спасенных» денег составила более 45 тысяч рублей. Лимита на минимальную сумму при принятии на экспертизу нет, главный критерий – чтобы площадь сохранившегося фрагмента была не менее 55 %.

Жители Смоленщины часто интересуются тем, как определяется подлинность и платежеспособность денег. Выдающийся изобретатель Иван Иванович Орлов, в честь которого один из способов печати денежных знаков назван орловским, еще в 1927 году, призывал: «… мы все должны упорно и добросовестно работать на пользу своего народа…». Как показывает практика, эксперты регионального отделения Банка России следуют призывам изобретателя, а лучшая награда для них – благодарность граждан.