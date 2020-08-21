Смоленщина присоединится к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации

Ко Дню Государственного флага РФ на территории Смоленской области пройдут тематические акции и флешмобы.

В связи с эпидемиологической ситуацией праздничные мероприятия, акции и флешмобы будут проводиться преимущественно в онлайн формате.

С 21 по 22 августа 2020 года Смоленская область присоединится к Всероссийской акции «Мой флаг, моя история». Акция проводится в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого участники рассказывают об историях из жизни, собственных победах и достижениях, событиях, в которых они принимали участие, связанных с водружением, демонстрацией, торжественным выносом или поднятием государственного флага Российской Федерации.

Старт Акции состоится в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте», где 21 августа будет опубликована соответствующая публикация. Для участия в Акции необходимо разместить пост в социальных сетях, который будет содержать фотографию или видео с флагом России и рассказ о событиях из жизни участника, которые связаны с поднятием флага России. Записи публикуются в социальных сетях с хэштегами #МойФлагМояИстория #ДеньФлага.

Ко Дню Государственного Флага смолянам предлагается принять участие в фоточеллендже «Цвета моей Родины». Для этого необходимо с 17 по 22 августа выложить фотоколлаж в комментариях к основному посту о старте фоточелленджа в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» и передать эстафету своим друзьям или родственникам, указав официальные хэштеги #ЦветаМоейРодины, #БольшаяПеремена. Участники флешмоба публикуют коллаж, который состоит из фотографий участников, сделанных в своем населенном пункте на фоне объектов, достопримечательностей белого, красного или синего цветов.

С 19 по 22 августа 2020 года пройдет челлендж «Сладкая история». Челлендж пройдет в сообществе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте». Участники челленджа выкладывают фотографии созданных своими руками десертов в цветах триколора. Принять участие в челлендже может любой желающий. Для участия необходимо выложить фотографии приготовленного десерта в комментарии к основному посту челленджа и передать эстафету своим друзьям или родственникам, указав официальные хэштеги #СладкаяИстория, #БольшаяПеремена.

Также, в рамках празднования Дня Государственного флага смолянам предлагается принять участие в КВИЗ-викторине «История Российского флага». Участникам будет предложено 10 интеллектуальных вопросов, связанных с историей, значением государственного флага. По итогам прохождения викторины участники смогут не только узнать, насколько они эрудированны в теме, но и расширить кругозор в данной области. Для участия необходимо в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» перейти по ссылке, которая будет прикреплена к основному посту, и ответить на вопросы в режиме текущего времени.

Традиционно, на территории Смоленской области будет организована раздача ленточек в цвете «триколор», что напомнит людям о празднике.