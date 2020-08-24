По инициативе губернатора Алексея Островского «Клубы золотого возраста» откроются во всех муниципальных образованиях региона

В 2020-2021 годах в Смоленской области планируется открытие 26 «Клубов золотого возраста». 13 досуговых центров для ветеранов и пожилых людей начнут свою работу уже в нынешнем году: в конце августа первый Клуб откроется в Рудне, в начале сентября – в Сафонове.

Стоит напомнить, что в прошлом году губернатор дал поручение создать в каждом муниципальном образовании Дома ветеранов, аналогичные действующему в областном центре: он был открыт по инициативе руководства региона в феврале 2017 года на базе Комплексного центра социального обслуживания населения (ул. Городок Коминтерна, 12А). Сегодня в центре регулярно проводятся совещания ветеранского актива, литературные гостиные, концерты и выставки, работают кружки и клубы различной направленности. Также все желающие могут получить психологическую и юридическую помощь, обучиться азам компьютерной грамотности в специально оборудованном классе.

Позже было принято решение переименовать Дома ветеранов в «Клубы золотого возраста» с тем, чтобы расширить категории посетителей подобных организаций. Теперь в них смогут проводить свой досуг все смоляне пожилого возраста. А это, в свою очередь, позволит реализовать одну из задач регионального проекта «Старшее поколение», входящего в состав национального проекта «Демография», – увеличить охват пожилых граждан, которым будет предоставлена социокультурная реабилитация.

«В свое время я давал поручение об открытии на территории всех муниципальных образований «Клубов золотого возраста» по аналогии с той организацией, которая была открыта в Смоленске несколько лет назад для организации досуга пожилых людей и создания дополнительной площадки для общественной работы – в том числе по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которую активно проводят наши глубокоуважаемые ветераны. Я хотел бы узнать, какие мероприятия в данном направлении сейчас уже реализованы и насколько качественно ведется эта работа. Наша главная задача – чтобы результат соответствовал ожиданиям смолян», – отметил Алексей Островский, предваряя обсуждение повестки рабочего совещания, посвященного открытию «Клубов золотого возраста» во всех муниципальных образованиях.

Как доложила начальник Департамента по социальному развитию Елена Романова, в рамках исполнения поручения главы региона ведется активная работа по созданию клубов в районах области. В этом направлении Департамент плотно взаимодействует лично с председателем Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виталием Вовченко, а также представителями районных ветеранских организаций, исполнительными и распорядительными органами местного самоуправления муниципальных образований.

Помещения для размещения «Клубов золотого возраста» уже определены во всех муниципалитетах: в этом году восемь досуговых центров будут открыты на площадках районных Комплексных центров социального обслуживания населения и 5 – на базе помещений, находящихся в муниципальной собственности. «При выборе мест расположения и помещений мы в приоритетном порядке учитывали мнение представителей Советов ветеранов. Закупка необходимого оборудования, инвентаря и мебели также осуществлялась с учетом их пожеланий, ведь именно они как никто другой знают потребности пожилых людей, проживающих на территории их муниципалитетов», – отметила Елена Романова.

«Это абсолютно правильный подход, мнение местных жителей, особенно в части территориального расположения, необходимо учитывать в первую очередь», – подчеркнул глава региона.

Что касается подбора сотрудников и персонала, который будет заниматься организацией досуга пожилых людей, то профильный Департамент полностью берет на себя решение данного вопроса. Так, вся необходимая работа с посетителями «Клубов золотого возраста» будет проводиться специально подготовленными организаторами культурного досуга из районных Комплексных центров социального обслуживания населения. К тому же сами руководители и актив «Клубов

золотого возраста» – это, как правило, председатели и члены районных Советов ветеранов – люди очень деятельные, с активной гражданской позицией.

Открытие первого «Клуба золотого возраста» планируется в конце августа в Рудне, а в начале сентября – в Сафонове. Затем каждый месяц будут открываться по три новых Клуба в районах: Вяземском, Духовщинском, Холм-Жирковском, Ельнинском, Темкинском, Гагаринском, Демидовском, Ершичском, Монастырщинском, Рославльском и Шумячском. Работы ведутся по установленному графику, отставаний нет. «Данный процесс находится на строгом контроле, составлен график выездов в районы. Кроме специалистов профильного Департамента в проверках принимают участие и Виталий Владимирович [Вовченко], и представители муниципальных образований, а также районных Советов ветеранов» – проинформировала Елена Романова, добавив, что в следующем году планируется открытие еще 13 «Клубов золотого возраста». Они будут работать на базе помещений, находящихся в муниципальной собственности. В настоящее время осуществляется подготовка всех необходимых нормативно-правовых документов, в частности, составляются проекты «дорожных карт», разрабатываются сметные расчеты на ремонт помещений и т.д.

Заслушав информацию, губернатор отметил, что планирует в августе и сентябре посетить в рамках рабочих поездок в Руднянский и Сафоновский районы первые «Клубы золотого возраста» с целью инспектирования созданных в них условий.

Виталий Вовченко дал такую оценку проведенной работе, поблагодарив главу региона за постоянное внимание к ветеранам: «Я с самого начала участвую в этой деятельности и хочу отметить, что Ваши подчиненные подошли к работе по созданию «Клубов золотого возраста» основательно и ответственно. В каждом муниципальном образовании все этапы создания Клубов находятся на четком контроле, чувствуется заинтересованность всех сторон в качественном исполнении поставленной Вами задачи. Именно это вселяет уверенность, что совместными усилиями Ваше поручение будет выполнено на 100%».

В свою очередь губернатор поблагодарил Виталия Вовченко за добрые слова и активное участие в работе. «В целом я удовлетворен проделанной работой по созданию в регионе «Клубов золотого возраста». Теперь главное – не снижать заданный темп, чтобы в течение этого и следующего года досуговые центры для ветеранов и пожилых людей открылись во всех муниципалитетах», – отметил Алексей Островский.

Ольга Орлова