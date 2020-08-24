﻿Мы поднимаем наш флаг





Во Дворце культуры прошел концерт, посвященный Дню российского флага. Это первое открытое мероприятие в условиях ограничительных мер. Зрителей сразу предупреждали: при себе иметь маски, рассаживаться в шахматном порядке. Признаюсь, исполнить требование соскучившимся за период самоизоляции почитателям искусства было непросто.

На фоне развевающегося полотнища ведущие Елена и Владимир Коробковы напомнили: Россия вернулась к триколору в 1991 году. Под сенью этого флага наши соотечественники одержали массу грандиозных побед в труде, науке, здравоохранении, образовании, культуре и спорте.

Вот уже без малого тридцать лет, как символом России является трехцветное полотнище. Белый цвет символизирует благородство, синий – верность, а красный – мужество и великодушие. Солисты городского культурного центра подарили зрителям множество признаний в любви своему Отечеству. О том, что Россия – это сила, слава и великие люди, пели Ирина Егорова, Екатерина Пучкова, Елена Шашкова, Елена Мацуцина, Анастасия Зинкович. Прекрасными хореографическими номерами порадовал танцевальный коллектив «Ритм». Настоящей неожиданностью явились композиции группы «С-300» и их солистки Манижи Аминовой, участницы шоу «Голос. Дети-7». «Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг моего государства», – дружно подпевал ей зал.

– Очень рада, что Дворец культуры возобновил непосредственное общение со зрителями, – поделилась впечатлениями о концерте председатель Сафоновской районной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Валентина Белоусова. – Было очень приятно после долгой разлуки не только послушать живые голоса и насладиться выступлениями юных танцоров, но и пообщаться с ветеранами, пенсионерами.

Радость по поводу встречи с аудиторией высказал и руководитель группы «С-300», директор Пушкинского СДК Станислав Соломонов: «Надеюсь, нынешний концерт станет первой ласточкой ослабления ограничительных мер. Мы безмерно соскучились по выступлениям и с нетерпением ждем новых встреч».

Марина ХОТУЛЁВА

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