Внимание: конкурс

Центр по противодействию экстремизму регионального УМВД проводит конкурс детского рисунка «Нет ненависти и вражде»

Конкурс приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается в России 3 сентября.

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России» от 6 июля 2005 года. Она напрямую связана с трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года. День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм.

В преддверии памятной даты сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Смоленской области инициировали проведение конкурса детского рисунка «Нет ненависти и вражде».

Цель данного конкурса — формирование у подрастающего поколения негативного отношения к насилию и агрессии, формирование взаимоуважения; духовно-нравственное, патриотическое воспитание.

Юным смолянам в возрасте 6 до 18 лет предлагается выразить свое отношение к заявленной теме посредством художественного творчества. Технику исполнения и сюжет выбирают сами авторы.

Критерии оценки творческих работ: соответствие тематике, самостоятельность выполнения (соответствие возрасту), содержание, оригинальность решения, выразительность, техника исполнения.

По итогам конкурса полицейские определят победителей творческого состязания.

Участники, представившие лучшие рисунки по заявленной теме, будут поощрены.

Работы принимаются до 1 сентября 2020 года по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д.13. (пресс-служба УМВД России по Смоленской области).

Контактные телефоны: 77-65-22, 77-30-15.

В заявке на участие необходимо указать ФИО, контактный телефон и образовательную организацию, где учится участник конкурса.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области