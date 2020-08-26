ПУТЕШЕСТВУЕШЬ ПО РОССИИ С КАМЕРОЙ – ПОКАЖИ СВОИ ФОТОГРАФИИ НА КОНКУРСЕ

Более 300 фотографий со всех уголков России уже можно увидеть в галерее фотоконкурса Всероссийской переписи населения! И это только начало — народный конкурс продолжается, работы будут приниматься до 30 сентября. Прислать их может каждый россиянин.

Отличная возможность запечатлеть мгновение из жизни своей семьи, родного города, края и сохранить его в истории страны теперь есть у каждого жителя России. Достаточно принять участие в фотоконкурсе «Страна в объективе». Он стартовал 30 июня 2020 года и с каждым днем набирает популярность. Его участники спешат рассказать о нашей стране необычно, ярко и эмоционально. В благодарность их ждут зрительские симпатии и ценные призы.

Фотоконкурс проходит в трех номинациях.

«Покажи страну ВиПиНу» — красивые виды родного города, района или села и окрестностей с изображением талисмана переписи ВиПиНа. Сказочную птицу можно снять в виде поделки, рисунка, костюма или прикрепить к фото мультяшный стикер, который легко найти на сайте переписи www.strana2020.ru. Главное, чтобы фоном ВиПиНа было место в России, которое вам нравится: природный или городской пейзаж, речная заводь, горные ущелья, небоскребы мегаполисов или уютная сельская улица, где можно встретить настоящие бревенчатые избы.

«Храним традиции» — изображения ярких образов жителей в национальной одежде, фото блюд национальной кухни, обрядов и праздников. Простора для творчества в этой номинации много — каждый из нас встречается в жизни с особым колоритом народов России, а кто-то сохраняет древние традиции в своей семье и наверняка умеет хорошо готовить традиционные щи, чак-чак или плов по рецептам бабушки. И, конечно, в этом случае можно поучаствовать и в третьей номинации.

«Семейный альбом» — снимки с несколькими поколениями семьи. Неважно, какого времени фотография и в какой обстановке сделана, главное — она ценна для вас, показывает родственную близость и теплые отношения людей разных возрастов: родителей и детей, бабушек и внуков…

Принять участие в конкурсе просто. Нужно разместить фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, отмеченную активной ссылкой @strana2020 и хештегом #фотоконкурс_перепись. Затем заполнить форму участника на официальной странице Всероссийской переписи населения (strana2020.ru) и указать ссылку на вашу фотографию или сразу несколько снимков. Каждую фотоработу важно сопроводить кратким позитивным описанием и названием номинации, в которой она принимает участие. Также аккаунт должен быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или .jpeg.

Поскольку фотоконкурс народный, делать снимки можно на любую камеру, даже простого смартфона. Главное, чтобы они были исполнены с желанием и со вкусом. И были авторскими!

Посмотреть фотографии участников конкурса можно на сайте Всероссийской переписи населения по адресу https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/.

На данный момент наибольшее число работ поступило в номинации «Храним традиции». С небольшим отставанием идет номинация «Покажи страну ВиПиНу». Почти вдвое меньше фотографий в номинации «Семейный альбом». Что касается регионов, из которых присланы работы, то сейчас по количеству лидируют Саратовская, Кемеровская и Омская области.

В каждой номинации учреждены три премии: 25 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. рублей, включая налоги. Жюри также присуждает гран-при фотоконкурса — 50 тыс. рублей. Кроме того, призерам высылаются электронные дипломы, удостоверяющие присуждение им соответствующей премии.

Призеры конкурса будут определены в два этапа: с помощью пользовательского голосования на сайте переписи и выбора жюри. На первом этапе отдать голос (поставить лайк под фото) может любой зарегистрированный пользователь. На втором этапе каждый член жюри выберет самые достойные, на его взгляд, работы. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте strana2020.ru и на официальных страницах переписи в социальных сетях не позднее 15 октября 2020 года.

Более подробная информация об условиях и правилах проведения фотоконкурса «Страна в объективе» размещена на сайте (https://www.strana2020.ru/contest/photo/about.php) и официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях. Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную почту photo@strana2020.ru.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020