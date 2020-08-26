Ребенок в ДТП

25.08.2020 года около 19 часов 30 минут в районе д. 49 по ул. Советской г. Сафоново несовершеннолетний 2009 г.р. переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода из-за предмета, ограничивающего видимость (автомашина Вольво), где на него совершила наезд автомашина Ниссан Микра, под управлением водителя 1986 г.р.. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний госпитализирован в ОГБУЗ Сафоновская ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.

Уважаемые родители! Ежедневно напоминайте своим детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, разъясняйте – где, когда и как можно переходить проезжую часть, а самое главное – подавайте детям собственный пример правильного поведения на дороге. В соблюдении ПДД мелочей быть не может. От этих простых правил зависят жизни и здоровье вас и ваших детей. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны при управлении транспортными средствами. При приближении к пешеходным переходам, остановкам маршрутного транспорта, местам массового скопления людей снижайте скорость заблаговременно.