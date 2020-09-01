Он просто кричал…

В Сафоново полицейские задержали подозреваемую в убийстве полугодовалого ребенка

В совершении преступления подозревается мать младенца.

27 августа в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сафоновский» поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в одном из домов обнаружен труп ребенка 2020 года рождения.

По указанному адресу незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В квартире находилась мать погибшего ребенка, неработающая местная жительница 1981 года рождения.

Установлено, что ребенок долгое время капризничал, мать, не сумев его успокоить, умышленно закрыла мальчику рот кляпом и положила его в картонную коробку, лишив возможности двигаться. Спустя какое-то время мать взяла ребенка на руки и, увидев, что он не подает признаков жизни, вызвала скорую помощь.

Кроме этого, установлено, что в настоящее время на иждивении данной гражданки находятся двое несовершеннолетних детей 2004 и 2009 годов рождения. С 2018 года семья состоит на профилактическом учете в ОПДН МО МВД России «Сафоновский», за это время в отношении подозреваемой было составлено 9 административных протоколов по части 1 статьи 5.35 КОАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершенных обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области