Пьяных – под суд

Пять лет назад в силу вступили поправки в законодательство, касающиеся управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения

Летом 2015 года Уголовный кодекс РФ был дополнен статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ее санкции предусматривают широкий спектр возможных мер за повторное появление за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, начиная от штрафа, обязательных либо принудительных работ и заканчивая реальным лишением свободы до двух лет. Напомним, что впервые попавшие в поле зрения правоохранительных органов нетрезвые водители несут за содеянное административную ответственность.

Все виды наказаний, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ, кроме штрафа, отбываются правонарушителями в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Так, для осужденных к принудительным работам существуют исправительные центры. Приговоренные к лишению свободы попадают в колонии в соответствии с назначенным судом режимом. Но, как показывает практика пяти лет существования статьи 264.1 УК РФ, в большинстве случаев недобросовестные водители получают наказание в виде обязательных работ. А в качестве дополнительной меры – лишение права управлять транспортными средствами. Контроль за осужденными этих двух категорий осуществляют уголовно-исполнительные инспекции.

Обязательные работы назначаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов и представляют собой бесплатный общественно полезный труд в свободное от основной работы время. Как правило, связан он с уборкой и облагораживанием территорий муниципальных образований Смоленской области по месту жительства осужденного.

Также по статье 264.1 УК РФ дополнительно назначается наказание в виде лишения права управлять транспортным средством до трех лет. На этот период водительское удостоверение у осужденного изымается органами ГИБДД и возвращается только по истечении обозначенного срока.

За 1 полугодие 2020 года по учетам уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Смоленской области прошло 667 осужденных по статье 264.1 УК РФ. А это – 12,5% от всей численности лиц, отбывавших наказания без изоляции от общества. Аналогичные показатели прошлого года были несколько выше — 819 человек или 14,5% от прошедших по учетам инспекции.

Всего за пять лет действия статьи 264.1 УК РФ наказание по ней отбывали в нашем регионе порядка 2300 человек. В целом, если обратиться к постатейному составу осужденных без изоляции от общества, то данная категория уверенно продолжает занимать второе место, уступая только статье 158 УК РФ «Кража».

Пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.