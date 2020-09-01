﻿И память их в род и род





С 26 по 31 августа на территории Сафоновского района проходила Вахта Памяти.

Для поисковых работ в село Рыбки прибыли три сафоновских отряда: «Боевое братство» (командир Александр Герасенков), «Мемориал» (Виктор Турушев, «Родина» (Лариса Тюренкова), а также «Славяне» (Игорь Ляхов, Андрей Моргунов), «Следопыт» (Анатолий Уханов) из Смоленска и «Эхо» (Дмитрий Степанов) из Холм-Жирковского района.

В рамках Вахты Памяти прошла встреча с родственниками Николая Молчанова, погибшего под деревней Старые Рыбки. Младший лейтенант Молчанов, командир отделения воинской разведки погиб в ходе освободительной операции «Суворов». Имя героя поисковикам отряда «Мемориал» удалось установить по номерной медали «За отвагу». Вскоре поисковики узнали, что Николай Михайлович был представлен еще к одной награде – ордену Красной Звезды. В торжественной обстановке боевую награду героя вручили невестке красноармейца – Нине Михайловне Молчановой, внучкам Ирине и Татьяне, а также правнуку Артему.

После отпевания в Вознесенском храме под оружейный салют останки красноармейца были погребены в братской могиле.

В ходе Вахты Памяти были подняты 11 солдат и офицеров РККА и один военнослужащий вермахта. Их личности установить, к сожалению не удалось.