Беречь память. Хранить историю

Сафоновцы написали Диктант Победы на тему событий Великой Отечественной войны.

Одной из сорока площадок проведения акции, организованной партией «Единая Россия», военно-историческим обществом, движением «Волонтеры Победы» и др., на территории Смоленской области стала центральная районная библиотека.

Участникам, среди которых были школьники, студенты, преподаватели, другие заинтересованные граждане, в течение 45 минут предстояло ответить на 25 вопросов: вспомнить великие сражения, легендарных полководцев, восстановить в памяти литературное творчество военных писателей и поэтов, назвать события, изображенные на плакатах наглядной агитации.

Результаты будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф.