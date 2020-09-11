Выборы: день первый

На одном из самых больших участков по численности избирателей, расположенном во Дворце культуры, зарегистрировано 2547 избирателей. Сегодня, в первый день голосования, сюда идут и идут люди. Очередей не наблюдается, что важно в нынешней эпидемиологической ситуации. Каждому избирателю при входе на участок № 430 предлагают обработать руки антисептиком, надеть защитную маску и перчатки. Избиратели говорят о том, что считают важным для себя участие в голосовании по выборам Губернатора и в органы местного самоуправления. Так, сотрудник детского сада №20 Галина Леонидовна Веселкина никогда не пропускает подобных событий, считая их важными для каждого гражданина. Свой выбор она делает в пользу тех, кто, по ее мнению, сделает жизнь области, города и района лучше. Эта женщина любит родное Сафоново и хочет видеть его красивым, комфортным. И надеется, что в ближайшее время будет отремонтирован дом по улице Кирова, в котором она живет. Сегодня пришел на избирательный участок в ДК и исполняющий полномочия Главы муниципального образования «Сафоновский район» Александр Иванович Лапиков, чтобы выполнить гражданский долг – отдать свой голос за достойного кандидата на пост Губернатора Смоленской области. Александр Иванович считает важным, чтобы как можно больше избирателей проявили активность в голосовании, поддержали достойных кандидатов. Он считает, что и руководство органов местного самоуправления, и каждый гражданин заинтересованы в выборе сильного и авторитетного Губернатора Смоленской области. Важно, чтобы Губернатор по-прежнему уделял внимание динамичному развитию муниципалитетов, оказывал им всемерную поддержку, в том числе финансовую. Исполняющий полномочия Главы Сафоновского района отметил, что готов работать с теми депутатами, которых выберут избиратели, отдав им свои голоса.

Александр Иванович считает важным, чтобы в результате народного волеизъявления был сформирован работоспособный районный Совет депутатов из числа людей, заинтересованных в совместной конструктивной работе с администрацией Сафоновского района, что позволит сделать наш город краше, уютнее, привлекательней как для горожан, так и для инвесторов.

Напоминаем, что выборы продлятся в течение трех дней. Те, кто не успеет проголосовать по выборам Губернатора и в органы местного самоуправления сегодня, в пятницу, может это сделать в выходные дни — 12 или 13 сентября.