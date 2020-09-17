Конкурс для аграриев

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Начался прием заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, организованном Администрацией региона в рамках областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области».

Гранты предоставляются на конкурсной основе и направляются на строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных мощностей, а также приобретение специализированной техники и транспорта, оборудования для рыбоводства и лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции и пр.

Принять участие в отборе могут сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие и (или) сбытовые кооперативы или потребительские общества, действующие не менее года с момента регистрации и объединяющие от 10 и более сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые специализируются на заготовке, хранении, переработке, подготовке к реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки, а также дикорастущих плодов, грибов, ягод, орехов, семян.

Для этого следует в срок до 29 сентября предоставить заявку и необходимую документацию (выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, документ, удостоверяющий личность председателя кооператива, учредительные документы, бизнес-план, план расходов кооператива на развитие материально-технической базы за счет гранта и пр.) в управление развития малых форм хозяйствования Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию по адресу: г. Смоленск, пл. Ленина, д.1, каб. № 264.

С более подробной информацией о конкурсе, в том числе, актуальными формами документов можно ознакомиться на сайте профильного Департамента или по телефонам: (4812) 29-10-69, 29-18-93, 29-10-86.