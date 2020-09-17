Всероссийский конкурс интерактивных реконструкций

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс интерактивных реконструкций событий Великой Отечественной войны.

Ключевая цель отбора – популяризация программ патриотического воспитания с использованием инновационных технических средств обучения, выявление и поощрение авторов лучших инновационных проектов патриотической и исторической направленности, а также привлечение внимания общественности и экспертного сообщества к проблемам патриотического воспитания и исторического образования.

Отбор проводится в двух возрастных категориях – от 11 до 17 лет и от 18 до 30 лет – по трем номинациям: «Реконструкция с применением VR- и AR-технологий» (проектная работа по данному направлению представляется в формате аудиовизуального контента с использованием VR и (или) AR технологий), «3D-моделирование и анимация» (проектная работа по данному направлению представляется в формате короткометражного ролика, социальной рекламы патриотической и исторической направленности, а также в виде 3D модели важного события Великой Отечественной войны), «Реконструкция в формате компьютерной игры» (В рамках данного направления участники представляют разработанные программы, компьютерные игры и их прототипы развлекательной или обучающей направленности, основанные на патриотическом контексте. Программы и игры могут быть выполнены на любом языке программирования в любой степени готовности).

Для участия в конкурсном отборе следует в срок до 30 сентября включительно отправить в электронном виде заявку и проект, приложив инструкцию по запуску и воспроизведению разработки.

В каждой возрастной группе во всех направлениях будут определены по 3 победителя, которые будут награждены дипломами, кубками и ценными призами. Кроме того, все конкурсанты получат сертификаты участников.

Оставить заявку, а также узнать более подробную информацию о конкурсе можно на официальном сайте организатора http://www.vrpatriot.ru.