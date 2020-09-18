На Смоленщине продолжает работать санитарная авиация

В этом году на Смоленщине была организована работа службы санитарной авиации в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Ее ключевые задачи – оказание экстренной медицинской помощи гражданам, находящимся в труднодоступных и удаленных от медицинских организаций населенных пунктах, а также быстрая транспортировка больных и пострадавших в тяжелом состоянии в учреждения здравоохранения.

Для этих целей в середине июля в регион прибыл специализированный медицинский вертолет марки «Ансат». Борт оснащен необходимым современным медицинским оборудованием – аппаратом искусственной вентиляции легких, системой мониторирования, электрокардиографом, а также дозаторами, инфузионными и шприцевыми насосами, которые позволяют проводить интенсивную терапию уже во время полета.

За два месяца работы санавиации совершено 34 вылета, эвакуировано 22 пациента, в том числе 1 ребенок. Кроме того, вертолет-воздушная «скорая помощь» используется для оказания консультативной помощи пациентам «на месте». В муниципалитеты вылетают профильные специалисты – кардиологи, нейрохирурги, гинекологи, реаниматологи и хирурги.

Летательный аппарат доставляет пациентов из центральных районных больниц в стационары областных учреждений здравоохранения, а также медицинские организации федерального уровня, расположенные в других регионах.

Так, 14 сентября мужчина с пороком сердца был доставлен из Клинической больницы скорой медицинской помощи в кардиологическую клинику Санкт-Петербурга. На борту вертолета пациента сопровождала медицинская бригада в лице врача анестезиолога-реаниматолога областной клинической больницы и заведующего Смоленского территориального центра медицины катастроф.

Фото: admin-smolensk.ru