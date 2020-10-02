Есть такой праздник. Молодого рабочего

Знаете ли вы, что сегодня — День молодого рабочего? Праздник не официальный, широко не рекламируемый, но почитаемый. Теми, кто «нас готовит в мастера», у кого умные и мастеровые, словом, очень умелые руки. И даже если эти способности подарила природа, они все равно нуждаются в «шлифовке», чтобы мастер был конкурентоспособным, с высокой квалификацией. И тогда такого умельца, чтобы он ни умел делать, днем с огнем ищут, чтобы с руками оторвать. Речь идет о системе профессионально-технического образования — кузнице рабочих кадров.

Мастер производственного обучения станочников Валентина Геннадьевна Шарикова, второкурсник Артур Сомов демонстрируют первокурсникам элементы работы на станке (Сафоновский индустриально-технологический техникум, октябрь, 2020 г.)

80 лет назад, 2 октября 1940 года, советское правительство издало указ о создании системы трудовых резервов страны. Так появился праздник — День молодого рабочего, который работники профессионально-технического образования стали по праву считать своим профессиональным.

Сафоновские профессионально-технические училища за свою историю обучили сотни и тысячи рабочих шахтерских забоев, строителей, станочников, сварщиков, слесарей, каменщиков, продавцов, парикмахеров, поваров и т.д. Они готовили тех, кто был востребован на рынке труда. Училища были базой для подготовки рабочих кадров для промышленных предприятий. Завод пластмасс , как сейчас говорят, курировал профессионально-техническое училище №19, трест «Дорогобужхимстрой» — строительное училище №9, электромашиностроительный завод — ПТУ №1. Перестройка, рыночная экономика, кризисы и перекосы внесли существенные коррективы в их историю. В настоящее время из всех перечисленных учебных заведений начального профессионально-технического образования работает ПТУ-19 в статусе Сафоновского индустриального технологического техникума — правопреемника училищ №1 и №9.

Любовь Николаевна Бабичева 44 года отдала работе в системе профессионально-технического образования, прошла путь от мастера производственного обучения в ПУ №19, до директора ПУ №1.

Ретро-фото из архива ПУ №9. Проектная работа выпускников 1973 года — будущих строителей. Они возводили жилые кварталы и производственные цеха промышленных предприятий.

Последний директор строительного училища №9 Лариса Ивановна Гришанова и мастер производственного обучения Александр Леонидович Шитиков. Они сохранили выпуск стенной газеты, посвященной победе на Всероссийском конкурсе будущих каменщиков.

Перекосы оптимизации системы профессионального технического образования очевидны. И все чаще говорят о необходимости возвращения технических училищ, но уже на новом, более современном уровне. Нынешним промышленным предприятиям нужны рабочие с инженерной «закваской».

Накануне профессионального праздника мы побывали в бывшем училище №19, который, прежде чем стать индустриально-технологическим техникумом, был еще и профессиональным лицеем №5, затем имел статус колледжа. Сейчас здесь учащиеся получают рабочие профессии и специальности. В этом учебном году по набору «закрыты» все контрольный цифры.

директор СИТТ Николай Николаевич Куваев демонстрирует работу мастера производственного обучения по подготовке газоэлектросварщиков Андрея Владимировича Семкина.

Третьекурсник Алексей Сиваков, будущий технолог машиностроения, очень хорошо умеет работать на станке. Во время учебы у него проявились незаурядные педагогические способности. Алексею советуют освоить профессию мастера производственного обучения

Николай Николаевич Куваев предложил коллегам организовать в вестибюле открытый книжный уголок. Снимки, конечно, постановочные, но ребята сразу назвали книги, которые они уже прочитали.

Вчера в техникуме прошло праздничное мероприятие, на котором отмечали успехи и награждали лучших; в подарок преподавателям и мастерам их подопечные преподнесли концертную программу. Сегодня делегация учебного заведения отправилась в Смоленск на областное мероприятие, посвященное их профессиональному празднику.

В эти дни ветераны профессионального технического образования, мастера производственного обучения, преподаватели, работники вспомогательных служб вспоминают, сопоставляют, оценивают и, конечно, подводят жизненные итоги. Как бы ни сложилась судьба каждого из них, годы, отданные «профтеху», были плодотворными и значимыми. Как для них, так и для их выпускников. Поздравляем!

Татьяна Приходько