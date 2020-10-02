«РиоРита» в Сафонове

В честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне к Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков по инициативе руководства комитета по культуре на площади имени Ленина в нашем городе прошла акция «РиоРита – радость Победы».

Этот арт-проект, по замыслу организаторов, призван воссоздать городскую атмосферу 9 мая 1945 года. Он объединяет горожан разных поколений, возрастов, профессий, убеждений и политических взглядов единой эмоцией – искренней радостью граждан страны-победителя.

9 мая, в 6 часов вечера после войны, в городских парках по всей России звучали танцевальные мелодии 30-40-х годов в исполнении военных духовых оркестров. Полноту ощущений дополняли традиционные незатейливые лакомства того времени: советское мороженое, газировка, пирожки и леденцы на палочке. Вот и в Сафонове была организована праздничная торговля, общее впечатление усиливалось нарядами 40‑х, в которых щеголяли модницы.

В 2017 году «РиоРиту» приняло семь городов России, в 2018 – одиннадцать, в 2019-м – уже пятнадцать.

Поскольку из-за пандемии по коронавирусу массовые праздники в мае 2020 года оказались под запретом, митинг и гуляния на центральной площади Сафонова состоялись лишь 25 сентября, в честь 77-й годовщины освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков.

В этот сентябрьский вечер ведущие праздника Елена и Владимир Коробковы, Анастасия Федосеенкова и Михаил Федоров рассказывали об истории арт-проекта, ведущего начало от 9 Мая 1945 года. Его подготовкой занимались работники Сафоновского городского культурного центра под руководством Натальи Шелеговой, Елены Филиппенковой, Анастасии Федосеенковой. Приятно было видеть радостные лица юных танцевальных пар, облаченных в наряды своих бабушек дедушек. С нескрываемой радостью сафоновцы встречали «РиоРиту» в нашем городе!

Текст и фото Татьяны ГЛЯШОВОЙ.