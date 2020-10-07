Проект «Смоленское Поозерье. Истоки России»

Продолжается голосование за лучший проект Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, организованного Агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства экономического развития и Федерального агентства по туризму (Ростуризм). В числе претендентов на победу – проект «Смоленское Поозерье. Истоки России».

По словам организаторов, среди ключевых целей конкурса – развитие экологического туризма путем создания туристско-рекреационных кластеров, комплексное развитие особо охраняемых и прилегающих к ним природных территорий и пр.

Национальный парк «Смоленское Поозерье» принимает участие в конкурсе при поддержке Администрации региона и туристического кластера Смоленской области. Стоит отметить, что Губернатор Алексей Островский держит вопросы развития внутреннего и въездного туризма в фокусе особого внимания – на Смоленщине реализуются механизмы стимулирования данной отрасли, оказывается поддержка предпринимательским и общественным инициативам в сфере туризма, разрабатываются новые региональные туристические маршруты.

Всего же для участия в конкурсе было подано 122 заявки из 68 регионов России. По решению экспертной комиссии и путем народного голосования в финал вышли 36 проектов. Голосование завершится 9 октября, а 16 октября конкурсная комиссия объявит 10 территорий-победителей, которые получат финансовую поддержку на реализацию своих идей – например, речь идет о создании автокемпингов, этнографических деревень, оборудованных летних лагерей для туристов и пр.

Оставить свой голос за проект «Смоленское Поозерье. Истоки России» можно здесь https://priroda.life/geography/.

Напомним, национальному парку «Смоленское Поозерье» – одной из самых крупных особо охраняемых природных территорий на западе России – присвоен статус биосферного резервата программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». На территории, общей площадью более 146 тысяч гектаров, представлены ландшафты моренно-холмистых, зандровых и озерных равнин с разнообразными формами ледникового и водно-ледникового рельефа. Уникальной особенностью парка являются 35 кристально-чистых озер, окруженных первозданными лесными массивами. Немаловажно, что в течение последних пяти лет в «Смоленском Поозерье» реализуется программа по переселению европейских зубров, включенных в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России.