Проявили волю к победе

В начале сентября в г. Дзержинске Нижегородской области прошёл V юбилейный международный фестиваль культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями «Окский ПараФест 2020 г». В этом году в фестивале приняли участие 120 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, члены общественных организаций Нижегородской области и других регионов России. Прибыли делегации из Донецкой Народной Республики, Республики Марий Эл, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Иваново, Кирова, Сафоново, Луги, Королёва, Сергиева Посада, Коврова, Мурома, Владимира, Тамбова, Нижегородской области, а также волонтёры со всей России.

Фестиваль проходил 2 и 3 сентября и включал в себя различные спортивные соревнования среди участников с ограниченными возможностями здоровья: спринт на колясках, гонки на колясках, настольный теннис, дартс и супер-дартс, боччу, шашки, пауэрлифтинг, армрестлинг, фигурное вождение электроколяски, форсаж, смешанная эстафета, спортивное ориентирование. Смоленскую область с успехом и достойным результатом представили спортсмены Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Евгений Павлюченков, Дарина Сафарова и Александр Озолин под руководством тренера Евгения Билика, а также наш волонтёр Ковалёв А.И. Наша команда завоевала четыре золотых медали, три серебряных и четыре кубка. Е. Павлюченков в супер-дартсе занял первое место, а в гонках на колясках Форсаж – второе. Д. Сафарова завоевала золотые награды в настольном теннисе и дартсе, а в спортивном ориентировании взяла серебро. А. Озолин занял высшую ступень пьедестала почета в настольном теннисе, а в гонках на 300 м поднялся на вторую.

Фестиваль прошёл энергично и по-спортивному бодро! Следует отметить, что все участники проявили волю к победе и показали отличные спортивные результаты. Хотелось бы сказать большое спасибо за приглашение всем организаторам данного мероприятия и лично председателю общественного объединения «ПараПлан» Михаилу Четвертакову за отлично организованный фестиваль такого уровня.