Для борьбы с коронавирусом

При участии проекта ОНФ «Регион заботы» крупная партия СИЗ доставлена для социальных учреждений Смоленской области

Более 150 тыс. единиц средств индивидуальной защиты и 4 т дезинфицирующих средств доставлены учреждениям социальной защиты Смоленской области, где заботятся о людях, из-за ослабленного здоровья и скученности находящихся в группе повышенного риска. Это одна из самых крупных поставок для социальных учреждений Центрального федерального округа в рамках совместной работы Минпромторга России и общественных организаций.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) получат не только в Смоленской области, их ждут 200 соцучреждений в 58 регионах страны. В общей сложности к ним поступят более 3,5 млн единиц СИЗов, а также 80 т антисептических и дезинфицирующих средств. Поставки организованы корпорацией «Росхимзащита» на основе соглашения, заключенного с Минпромторгом РФ, при участии Ассоциации волонтерских центров, ВОД «Волонтеры-медики», Общероссийского народного фронта и проекта ОНФ «Регион заботы».

«Эксперты проекта «Регион заботы» провели большую предварительную работу по актуализации и систематизации данных о потребностях регионов в СИЗах. Карантинные меры в учреждениях социальной защиты полностью не отменены, а финансовая возможность купить достаточное количество СИЗов есть не у всех, – рассказал руководитель проектного офиса ОНФ «Регион заботы» Борис Хесин. – Важно, что поставки организованы не только в медицинские учреждения, но и в социальные, где также выявляются случаи заболевания ковидом. Обеспечить безопасность тех, чья работа – это помощь другим людям – большая поддержка со стороны государства».

В СИЗах особенно нуждаются подопечные соцучреждений – дети и взрослые с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, ограниченными возможностями здоровья, пожилые и попавшие в трудную жизненную ситуацию люди. Они находятся в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, реабилитационных и геронтологических центрах, социальных учреждениях для детей-инвалидов и комплексных социально-реабилитационных центрах.

Персонал и волонтеры в таких организациях ежедневно работают с людьми из группы риска, которым нужен беспрерывный присмотр и уход. Постоянно находясь в помещениях, они не могут соблюдать социальную дистанцию, а скученность – самая большая угроза в ситуации распространения инфекции.

«Партия средств индивидуальной защиты поступила в Смоленский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». По поручению губернатора Алексея Владимировича Островского она будет оперативно распределена между всеми смоленскими областными учреждениями социального обслуживания населения. СИЗы поступили в количестве, достаточном и для ежедневного использования, и для формирования необходимого запаса. Безусловно, эта партия средств индивидуальной защиты – весомая помощь для социальных учреждений Смоленщины», – отметила начальник департамента по социальному развитию Смоленской области Елена Романова.

Уберечь себя и своих подопечных от опасности заражения сотрудникам и волонтерам помогут доставленные комплекты СИЗов, включающие одноразовые и многоразовые защитные костюмы, респираторы, маски, перчатки, шапочки, защитные очки и экраны, кожные антисептики и дезинфицирующие средства для поверхностей.

Закупка и доставка в регионы средств индивидуальной защиты производится на деньги из резервного фонда Президента РФ. В мае глава государства подписал постановление о выделении более 1 млрд руб. на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также медицинских изделий для передачи волонтерам, организациям соцобслуживания и медицинским организациям.

Ранее во время пандемии проект ОНФ «Регион заботы» в рамках акции #МыВместе совместно с партнерами (ОНФ, Фондом Росконгресс, Ассоциацией волонтерских центров, Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики») обеспечил средствами индивидуальной защиты более 100 социальных организаций в 13 регионах страны.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба ОНФ