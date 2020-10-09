﻿Лавочки для сквера

Сквер в честь воинов, сражавшихся в горячих точках, был заложен возле памятника интернационалистам в 1989 году. Инициатива увековечить память боевых товарищей принадлежала Сафоновскому отделению Российского союза ветеранов войны в Афганистане (председатель Андрей Брюзгин). Неравнодушные люди на протяжении многих лет прилагают усилия для благоустройства этого памятного места. Благодаря совместным стараниям «афганцев» и ветеранов локальный войн и военных конфликтов «Боевое братство» во главе с депутатом Смоленской областной Думы Александром Герасенковым возле центральной дорожки появились информационные щиты, мраморная плита с именами земляков, погибших при выполнении служебного долга в Афганистане и Чечне, отрезок контрольно-следовой пограничной полосы.

Недавно на средства, выделенные из депутатского фонда А.В. Герасенкова, в сквере вокруг монумента были установлены лавочки. В следующем году территорию ждут более существенные перемены: в результате всенародного голосования она будет приведена в порядок в рамках муниципальной программы «Городская комфортная среда».

Марина Хотулева

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