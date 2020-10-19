О финансах: рисуем, пишем, читаем

Пять лет подряд смоленское отделение Банка России проводило конкурс экономической тематики для студентов вузов города. В этом году в партнерстве со Смоленской областной универсальной научной библиотекой им. А.Т. Твардовского для жителей нашего региона 15 октября стартовал конкурс «О финансах: рисуем, пишем, читаем».

В нем могут принять участие жители региона разных возрастов – начиная с 5 лет. Конкурсантам предложено создать эссе, рисунки, комиксы, карточки на финансовую тематику по мотивам народного фольклора, сказок или других литературных произведений. Кроме того, можно попробовать свои силы и в более сложных заданиях – например, сделать анализ того, как описаны финансовые инструменты и правила инвестирования у литературных героев в известных произведениях, придумать деловые интерактивные игры, викторины, квесты, флэш-мобы, интернет-решения.

В каждой возрастной группе будут свои победители, которые получат от организаторов дипломы и памятные подарки.

Творческие решения принимают по электронной почте smoldiss@yandex.ru с пометкой «Конкурс» в теме сообщения до 25 ноября 2020 года. Более подробное описание конкурса вы найдете в Положении на сайте Смоленской областной библиотеки.