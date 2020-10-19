Учреждения УФСИН России по Смоленской области приняли участие в «Тотальном диктанте»

Ко всероссийской акции смогли присоединиться осужденные, отбывающие наказания во всех восьми исправительных колониях, колониях-поселениях и следственных изоляторах нашего региона. В результате более полутора сотен человек проверили уровень своей грамотности.

Диктанты осужденные писали в школах, ведущих свою работу при каждом исправительном учреждении УФСИН России по Смоленской области. Озвучивали предложенный текст для участников акции учителя русского языка и литературы. Они же после проверили работы.

Результаты «Тотального диктанта» приятно порадовали педагогов. Почти 90 процентов осужденных написали свои работы на положительные оценки, из них около 14 процентов сделали это на «отлично».

Акция вызвала неподдельный интерес у осужденных, ведь участие в ней позволило им, находясь в местах лишения свободы в Смоленске, Сафонове, Рославле, Десногорске, Вязьме не только проверить свои знания по русскому языку, но и почувствовать сопричастность значительному мероприятию всероссийского масштаба.

Пресс-служба УФСИН России по Смоленской области