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Оперштаб приступил к работе

20.10.2020

В минувшие выходные в нашем городе прошел рейд межведомственной рабочей группы при оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области. Проверку проводили представители МО МВД России «Сафоновский» и Администрации г. Сафоново, которые патрулировали город на протяжении всех выходных. За субботу и воскресенье на территории города Сафоново было составлено 4 протокола за нарушения мер профилактики COVID-19. Во время рейда были обследованы железнодорожный вокзал, автовокзал и торговые сети.

Опубликовано в категории Здравоохранение

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