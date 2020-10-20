Оперштаб приступил к работе

В минувшие выходные в нашем городе прошел рейд межведомственной рабочей группы при оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области. Проверку проводили представители МО МВД России «Сафоновский» и Администрации г. Сафоново, которые патрулировали город на протяжении всех выходных. За субботу и воскресенье на территории города Сафоново было составлено 4 протокола за нарушения мер профилактики COVID-19. Во время рейда были обследованы железнодорожный вокзал, автовокзал и торговые сети.