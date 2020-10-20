Стартовала Международная неделя инвесторов

Все жители Смоленской области могут посетить онлайн-мероприятия Банка России

Занятия начнутся 19 октября и продолжатся до конца 2020 года. Банк России организует онлайн-мероприятия по повышению финансовой грамотности для учащихся старших классов школ, студентов техникумов и вузов, а также взрослого населения, в том числе пенсионеров. Также посетителей ждут тематические конференции и выступления экспертов. В частности, первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов в соцсетях расскажет об основах инвестирования.

На онлайн-занятиях школьники и студенты техникумов познакомятся с особенностями финансовых продуктов и связанных с ними рисками, с работой биржевых площадок, а также с возможностями инвестирования на рынке ценных бумаг. Отдельное внимание уделяется защите прав потребителей финансовых услуг.

Основной темой онлайн-мероприятий для взрослого населения и студентов вузов станет грамотное инвестирование на финансовом рынке: каких принципов инвестирования нужно придерживаться, как выбрать инвестиционную стратегию исходя из своих потребностей и целей, как оценивать риски, связанные с инвестированием, что нужно знать инвестору, чтобы защитить свои права.

«Важно научиться не только зарабатывать деньги, но и уметь их сохранять и приумножать. Однозначного решения этой задачи нет. Важно делать осознанный выбор, основанный на конкретных знаниях. При этом нужно помнить о рисках и понимать, что нельзя инвестировать все свои средства, – отметил управляющий смоленским Отделением Банка России Андрей Игнатенков. – Осторожность – мать мудрости».

А пенсионеры на этих онлайн-занятиях смогут познакомиться с основными принципами и правилами принятия решений по использованию финансовых продуктов и услуг, получат представление об основах безопасного инвестирования и инвестиционных продуктах, научатся распознавать мошеннические схемы и защищать свои права.

Мероприятия пройдут в онлайн-формате и будут приурочены к Международной неделе инвесторов, инициированной Международной организацией комиссий по ценным бумагам. В этом году в мероприятии планируют принять участие около 100 стран и международных организаций. Чтобы принять участие, на странице http://dni-fg.ru/wiw перейдите в соответствующий раздел, выберите дату и время мероприятия и зарегистрируйтесь.