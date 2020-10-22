Выпуск новой продукции

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Смоленской области запущен производственный участок по изготовлению межкомнатных дверей.





Их выпуск ведется в рамках договора, заключенного между учреждением и одним из частных предпринимателей. На новом производстве трудоустроено более десяти осужденных, в первую очередь, имеющих непогашенные иски.

Заказчик предоставляет исправительному учреждению оборудование, а также обеспечивает его необходимым сырьем. Задача колонии – своевременно и качественно изготавливать продукцию в требуемых объемах. Стоит отметить, что до запуска цеха специалисты со стороны заказчика предварительно обучили осужденных обращению с современными станками. Вырезку самого каркаса осуществляет автоматизированная система, а ручной труд необходим непосредственно при окончательной сборке двери.

Заказчику уже отгружена первая партия дверей – более шестисот штук. Еще шестьсот находятся в стадии изготовления. В целом производственный участок по своей мощности способен выпускать до пяти тысяч полотен в месяц.

Пресс-служба УФСИН России по Смоленской области