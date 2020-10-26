Соревнования, посвященные памяти Вячеслава Балалаева





На открытый чемпионат г. Сафоново по легкой атлетике памяти почетного гражданина Смоленской области и Сафоновского района Вячеслава Ефимовича Балалаева 24 октября приехали юные спортсмены легкоатлетических секций ДЮСШ из других районов области.

Свои команды, кроме сафоновцев, представили спортивные школы городов Ярцево, Рославля, Вязьмы, Смоленска, Ершичи, поселка Верхнеднепровского.

Всего в забегах участвовало более 150 детей различных возрастных групп. В соответствии с требованиями режима повышенной готовности соревнования проводились без зрителей.

Приветствовал участников соревнований заместитель Главы МО «Сафоновский район» Геннадий Гуренков.



Он подчеркнул, что соревнования проводятся в знак памяти о человеке, который много лет руководил Сафоновским районом и многое сделал для поддержки и развития детского спорта. С пожеланиями успехов и побед Геннадий Викторович дал «добро» для стартов. Под звуки гимна России Владимир Федорович Кузьмич поднял флаг соревнований.

В забегах на дистанции 500 и 1000 метров участвовали юные спортсмены 2003- 20013 годов рождения (пять возрастных групп).

Финиширует Руслан Соболев (третье место в забеге на 1000 метров )

В забегах на дистанции 500 и 1000 метров участвовали юные спортсмены 2003- 20013 годов рождения (пять возрастных групп).

Никита Марковский: так достается победа (1-е место в забеге на 1000 метров в своей возрастной группе)

Организатор и ведущий соревнований Владимир Федорович Кузьмич, тренер по легкой атлетике Владимир Владимирович Кузьмич, кроме того, являются депутатами представительных собраний города и района. Это благодаря их организаторским способностям, профессиональному тренерскому таланту соревнования прошли на таком подъеме. Им помогала Лилия Степанова – жена Кузьмича-младшего, как и он — прославленная сафоновская лыжница.

Медали и грамоты отдела по спорту Администрации МО «Сафоновский район» были вручены легкоатлетам, занявшим 1 — 3 места. Для малышей почетная планка была обозначена до шестого места.

Средства для денежных премий (от 800 до 1000 рублей победителям в старших группах, в младших – от 200 до 800 рублей) выделил сын Вячеслава Ефимовича Балалаева – Игорь Вячеславович. Сувениры, подарки (фены, мячи, рюкзаки, спортивная одежда), сладкие подарки для самых юных, записные книжки и прочие нужные мелочи были приобретены на личные средства Владимир Владимировича Кузьмича и нашей землячки из межрегионального волонтерского клуба (г. Москва) Дарьи Монаковой.

Команда сафоновских легкоатлетов

У наших ребят есть, с кого брать пример: воспитанница Владимира Федоровича Кузьмича Алина Полякова, студентка Московской академии физкультуры и спорта, является членом сборной команды России по легкой атлетике.



У сафоновских легкоатлетов в самой младшей возрастной группе (2011 год рождения и моложе) верхнюю ступеньку пьедестала почета заняла Злата Дмитриева; вторую – Марина Каретникова. На четвертом месте, уступив всего полсекунды сопернице, – Ксения Башкина.



На дистанции 1000 метров в возрастной группе 2007-2008 годов рождения победу одержала Анастасия Усова, на втором месте ее подруга по команде Светлана Левченкова.

Сафоновская бегунья Полина Никитина (возрастная группа 2005-2006 годов рождения) – на втором месте. В возрастной группе 2009 — 2010 годов рождения третье место на дистанции 1000 метров в упорной борьбе завоевала Елизавета Григорян.

Отличные результаты у юношей 2009-2010 годов рождения. На первом месте Никита Марковский, на третьем – Руслан Соболев.

Репортаж Татьяны Приходько