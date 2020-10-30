Госавтоинспекция информирует

Уважаемые граждане, при подачи заявлений в электронной форме на получение государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств и получение водительских удостоверений возможны затруднения! Это связано со сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг.,

Если у вас возникнут такие затруднения, рекомендуем обращаться непосредственно в подразделение, в котором планируется получение государственной услуги.

Отделение №6 МОРЭР ГИБДД по Смоленской области