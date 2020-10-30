Новая игровая площадка

В микрорайоне «ГМП» между домами №32 и №36 за счет средств городского бюджета оборудована новая детская игровая площадка. Детвора и их родители в восторге: здесь и качели, и спортивные элементы, и горки, и лавочки в виде зверюшек. Территория отсыпана песком, а в ближайшем будущем благодаря спонсорской помощи завода «Гидрометприбор» должна быть огорожена. Как сказали местные жители – пятилетний Ваня Токарев и его мама Елена – по вечерам здесь теперь собирается весь микрорайон.