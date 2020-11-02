В День народного единства Смоленщина присоединится к тематическим онлайн-акциям

Смолян приглашают принять участие в акции «Единство – это», в рамках которой все желающие смогут написать пост-размышление или пост-рассуждение (эссе) на тему: «Что такое единство в нашей многонациональной стране».

В ходе акции «Народная перекличка» любой житель Смоленщины на фоне красивых видов или достопримечательностей своего населенного пункта может записать видео, в котором необходимо произнести его название, и выложить его в социальные сети. Смысл акции заключается в проведении масштабной «переклички» жителей всех уголков России.

Популярные артисты, комики, режиссеры, блогеры разных национальностей объединятся в рамках акции «Поэзией едины» и прочитают одно общее стихотворение о Родине. Его начало будет зачитываться на русском языке, а заканчиваться фразой на национальном языке читающего. Цель мероприятия заключается в том, чтобы показать, как много национальностей объединяет наша страна.

Акция «День народного единства в лицах» призвана раскрыть духовную ценность Дня народного единства через истории жителей России. Для этого будет подготовлен специальный ролик, авторы которого покажут истории простых людей, которые ежедневно совершают светлые и бескорыстные поступки и тем самым демонстрируют духовную близость народов одной страны.

Кроме того, смоляне смогут принять участие во флешмобе «Танцуют все», организованном в видеосервисе ТикТок. Здесь представители разных национальностей станцуют дуэтами этнические танцы на фоне природных или архитектурных достопримечательностей своих регионов.

Конкурс детских рисунков «Сильные, единые» объединит детей из разных городов России. Они попытаются изобразить, что для них значит сильный и единый народ. Самые яркие и необычные рисунки будут отмечены призами.

Известный шеф-повар запустит в своем аккаунте в социальных сетях кулинарный флешмоб «Вкусно, национально», в рамках которого профессиональные повара и любители кулинарии поделятся рецептами и фотографиями национальных блюд. Лучшие получат подарки от именитого шефа.

В рамках праздничных мероприятий пользователям Инстаграм будет доступна маска «Знаешь выражение?» Любой пользователь сможет зайти в сторис и «запустить маску». Рандомно у него появятся выражения, которые свойственны разным регионам. Пользователю будет предложено прочитать выражение и ответить, откуда оно может быть.

С помощью спецпроекта «Пять самых неизвестных народов России» будет собран фотоматериал и различные интервью, которые расскажут о самых неизвестных и малочисленных народах России (об их быте, занятиях, культуре и истории).

Основной хэштег праздника – #МыВместе, как символ сплоченности и единства граждан России.