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«Единство в нас!», – заявляют юные участники игры-квеста

03.11.2020

Команды учеников  3-Б класса школы №6 отнюдь не случайно были одеты в этот день в футболки белых, красных и синих цветов, под цвет российского триколора.  Детям предстояло   объяснить, что означают цвета российского флага; они стоя слушали гимн страны; каждая из команд собирала герб Российской Федерации. В ходе квеста мальчишки и девчонки получали фишки за правильные ответы, прикрепляли лепестки к цветку единства.

 Игру-квест «Единство в нас!», посвященную Дню народного единства, провела в своем 3-Б учитель шестой средней Мария Анатольевна Крекер. Дети узнали о символах своей страны, поделились размышлениями о том, какие качества объединяют всех людей. 

А закончилась игра-квест веселым и задорным флешмобом, создавшим праздничное настроение.

С праздником, дорогие россияне!

Опубликовано в категории Приоритеты

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