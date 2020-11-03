«Единство в нас!», – заявляют юные участники игры-квеста

Команды учеников 3-Б класса школы №6 отнюдь не случайно были одеты в этот день в футболки белых, красных и синих цветов, под цвет российского триколора. Детям предстояло объяснить, что означают цвета российского флага; они стоя слушали гимн страны; каждая из команд собирала герб Российской Федерации. В ходе квеста мальчишки и девчонки получали фишки за правильные ответы, прикрепляли лепестки к цветку единства.









Игру-квест «Единство в нас!», посвященную Дню народного единства, провела в своем 3-Б учитель шестой средней Мария Анатольевна Крекер. Дети узнали о символах своей страны, поделились размышлениями о том, какие качества объединяют всех людей.

А закончилась игра-квест веселым и задорным флешмобом, создавшим праздничное настроение.

С праздником, дорогие россияне!