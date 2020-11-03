Спортплощадка в деревне Бараново



Такой спортивной площадке, как в деревне Бараново, могут позавидовать и городские жители. Благо, деревня недалеко от города, и в этом желающие могут убедиться воочию. Спортивный комплекс расположен на стадионе местной школы и состоит из площадки, на которой можно играть в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Сооружение огорожено металлической сеткой, имеет твердое покрытие.

Вокруг обустроены пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны для мусора, высажены декоративные туи.



Этот уголок спорта в Баранове у жителей и гостей деревни пользуется большой популярностью. Здесь проходят школьные соревнования, товарищеские матчи среди любителей спортивного и здорового образа жизни.



Появилась спортплощадка благодаря участию Барановского сельского поселения в реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий Смоленской области» и в ее рамках проекта «Обустройство спортивной площадки в д. Бараново Барановского сельского поселения Сафоновского района».