Ключевое слово – бескорыстие



Исполняющий полномочия Главы МО «Сафоновский район» Александр Лапиков вручил памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции #МыВместе» и грамоты к ним руководителям Сафоновского волонтерского корпуса Елене Илясовой и Ольге Комановой.

Этих же наград удостоен участник волонтерского движения, студент Смоленского полицейского колледжа Сергей Рыжков (он не смог присутствовать на церемонии награждения). Представления к медалям подписаны Президентом РФ Владимиром Путиным.

Благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе награжден председатель молодежного совета при Администрации МО «Сафоновский район», член районного волонтерского штаба Андрей Николаев.



Волонтерский корпус при отделе по делам молодежи Администрации МО «Сафоновский район» работает не первый год. Сфера его деятельности охватывает многие направления – событийные, военно-патриотические, экологические, их реализуют более 80 человек. Во время пандемии это число увеличилось еще на 50. К проведению Общероссийской акции #МыВместе присоединились добровольцы независимо от возраста, места учебы и работы, социального статуса. Отдел по делам молодежи в эти дни превратился в настоящий штаб по координации многоплановой работы, основанной на добровольчестве, милосердии и взаимопомощи.

Именно об этом говорил исполняющий полномочия Главы МО «Сафоновский район» Александр Иванович Лапиков, обращаясь к виновникам торжества. Он поблагодарил в лице награждаемых всех сафоновцев – участников волонтерского движения за работу, требующую проявления самых лучших человеческих качеств. «Участники волонтерского движения, не считаясь с личным временем, бескорыстно оказывали помощь во имя жизни и здоровья граждан, – сказал Александр Иванович. – Слова «Мы вместе» для многих граждан нашего города стали символом надежды. Люди понимали и чувствовали, что они не остались одинокими. Организованная волонтерами точечная и адресная помощь в приобретении лекарств и продуктов питания для них тому подтверждение».

Заместитель Главы МО «Сафоновский район» Геннадий Викторович Гуренков затем отметил, что решение о награждении принималось не на местном, а федеральном уровне, что свидетельствует об его объективности.

После награждения представители сафоновских СМИ предложили волонтерам поделиться своими впечатлениями и мнением о значимости их общественной работы.

Начальник отдела по делам молодежи, руководитель волонтерского корпуса Елена Илясова убеждена, что такие качества, как доброта, милосердие, бескорыстие заложены в каждом человеке. Наиболее ярко они проявляются в ситуациях, когда людям требуется помощь.



– В Общероссийской акции #МыВместе принимали участие представители разных профессий и возрастов, – поделилась Елена. – К нам приходили те, кого мы видели в первый раз и предлагали свою помощь. Главы сельских поселений, деревенские жители, наши ребята-студенты вузов и колледжей, которые на период дистанционного обучения приехали домой, стали активными участниками акции.

Сегодня не смог присутствовать на церемонии награждения Сергей Рыжков, студент 4-го курса полицейского техникума. Памятную медаль мы обязательно ему вручим. А началось все с того, что член волонтерского штаба Андрей Николаев попросил его помочь разгрузить машину с продуктовыми наборами. В результате Сергей стал одним из самых активных и безотказных волонтеров и заслуживает награды больше, чем кто-либо из нас. Вклад в проведение акции самого Андрея тоже очень большой: он взял на себя дежурство в штабе в праздничные дни: отвечал на звонки, принимал заявки, общался с людьми. Это сложно и очень ответственно. Команда сафоновских волонтеров сформировалась сплоченной и дружной. И сейчас мы возобновляем работу, чтобы идти к людям и оказывать им помощь в условиях второй волны коронавируса.



– Мы, как руководители штаба, первые заявки выполняли сами, чтобы понять специфику работы и подсказать, как себя вести в нестандартных ситуациях, – рассказала Ольга Команова. – В условиях пандемии необходимо было выполнять четкие правила и инструкции. Например, нельзя заходить в квартиру или дом, необходимо выдерживать социальную дистанцию. Заявок же было порядка 1000: они поступали через федеральный и местные номера.

Наши добровольцы делились впечатлениями от встреч с людьми. Говорят, что в основном благодарили и удивлялись тому, что о них знают и помнят.



– Оказалось, что вокруг нас очень много одиноких людей, которым нужно в первую очередь общение, – заметил Андрей Николаев. – Важно о них не забывать не только во время проведения мероприятий. Представляете, они принимали помощь, а затем спрашивали, нужно ли за нас голосовать на выборах. Или – где расписаться, чтобы больше на помощь не претендовать. Это не было смешным, наоборот, трогало. Акция #МыВместе показала, насколько люди могут быть близки друг другу в условиях самоизоляции.

Считаю, что людям нужно помогать и общаться с ними на равных. Для этого необязательно ждать очередной акции. В сельских магазинах системы Сафоновского райпо весной были выставлены тележки добра. Я покупал продукты и оставлял их в тележках для тех, кто находился в бедственном положении.

Волонтеры не получают зарплаты. Что бы они ни занимались в рамках своей деятельности, делают это бескорыстно. Не ради выгоды, а по потребности души.

Татьяна Приходько. Фото автора