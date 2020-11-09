В поддержку НКО

В администрации МО «Сафоновский район» состоялся семинар для специалистов администраций района и сельских поселений, бюджетных учреждений и представителей некоммерческих общественных организаций, посвященный вопросам развития инфраструктурной поддержки некоммерческих объединений – НКО – в муниципальных образованиях.

Директор общества с ограниченной ответственностью «Смоленский центр права и социологии» Алексей Пещаницкий напомнил собравшимся о том, что Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО) по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса, признав за ними статус участников экономической системы.

Несомненно, для НКО важно иметь финансовую поддержку. На сайте нко67.рф представлена информация, в том числе методические материалы, касающиеся поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Смоленской области.

В ходе работы были освещены такие вопросы, как взаимодействие органов местного самоуправления и социально ориентированных НКО, привлечение денежных средств в муниципальные образования с помощью НКО, участие некоммерческих организаций в конкурсах на получение финансов для реализации социальных проектов в Фонде президентских грантов, в Федеральном агентстве по делам молодежи, Благотворительном фонде Владимира Потанина, центре «Роспатриот», ежегодном конкурсе на получение субсидий для СО НКО в Смоленской области и др.

Докладчик предложил участникам семинара разработать в качестве примера проект социально ориентированного НКО для получения гранта, затем ответил на заданные ему вопросы и подчеркнул, что в дальнейшем подобные семинары запланированы также в других муниципальных образованиях Смоленской области.

НА СНИМКЕ: Алексей Пешаницкий во время семинара в администрации МО «Сафоновский район»

Текст и фото Татьяны ГЛЯШОВОЙ.