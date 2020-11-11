Вести с полей

Сельскохозяйственные товаропроизводители Сафоновского района полностью завершили уборку основных сельскохозяйственных культур. Зерновые убраны на площади 4793 га, валовой сбор зерна составил 8899 тонн при средней урожайности 18,6 ц/га. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, валовой сбор зерна удалось увеличить на 8,1% к уровню прошлого года, средняя урожайность также выше прошлогодней на 2,8%. Наилучший результат достигнут в ООО «Русский лен», где с площади 83 га было собрано 272 тонны озимой пшеницы при средней урожайности 32,7 ц/га.

Валовой сбор картофеля, занимавшего площадь 67 га, составил 961 тонну, урожайность – 143,4 ц/га. Овощи убраны с 39 га, их валовой сбор достиг 1032 тонн, урожайность – 264,6 ц/га.

Масличные культуры (яровой и озимый рапс) обмолочены на площади 437 га, валовой сбор семян составил 409,8 тонны (226,1% к уровню 2019 года), средняя урожайность увеличена в 2,5 раза и достигла 9,4 ц/га. Наибольшие посевные площади под рапсом заняты в ООО «Смолагро» — 260 га, предприятием получена наивысшая урожайность в районе – 11 ц/га.

ООО «Русский лен» закончило уборку льна-долгунца. С полей вывезено на льнозавод 1902 тонны льнотресты, валовой сбор льносемян составил 94,5 тонны.

Завершена также уборка кукурузы на площади 1144 га, урожайность зеленой массы для приготовления силоса составила 165 ц/га.

Предприятиями окончена также заготовка кормов. На одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено 32,4 центнера кормовых единиц, что позволяет полностью обеспечить потребность общественного животноводства в грубых и сочных кормах для проведения зимовки скота.

В настоящее время для облегчения весенне-полевых работ осуществляется подъем зяби. Уже вспахано 2335 га.

Сергей ПЫХОВ, начальник отдела сельского хозяйства