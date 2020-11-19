Осужденные смоленских исправительных учреждений приняли участие в конкурсе православной живописи «Явление»

В УФСИН России по Смоленской области состоялся конкурс православной живописи «Явление» на тему «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» среди осуждённых.

В конкурсе приняли участие осужденные, отбывающие наказание в четырех исправительных колониях и двух следственных изоляторах Смоленщины. Участники могли изобразить как самого полководца, так и образы других благоверных деятелей, которые защищали православную веру и свое Отечество. Осужденные создавали свои картины на холсте, дереве и бумаге. При оценке внимание уделялось целостности сюжета, оригинальности подхода к изображению исторических событий и художественному исполнению, формирующему национальное самосознание, а также воспитывающему уважение к историческому наследию православной культуры.

По результатам работы конкурсной комиссии первое место было присуждено осужденному из исправительной колонии №3, который представил на конкурс картину «Александр Невский. После боя». Второе место заняла работа участника из исправительного учреждения №1 «Александр Невский – на страже западных границ». Третьей стала работа, выполненная в технике резьбы по дереву осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии №2. Все призеры конкурса будут награждены грамотами и поощрены правами начальника учреждения. Лучшая же картина будет направлена в Москву для последующей оценки на втором, основном этапе смотра.

Конкурс проведен в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности «Не числом, а смирением», при содействии Русской Православной церкви во взаимодействии с Федеральной службой исполнения наказаний.

Пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.