Билет в будущее можно получить в Сафонове



Сафоновский индустриально-технологический техникум (СИТТ) в октябре этого года стал площадкой реализации профориентационного проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» (национальный проект «Образование»).



С 14 октября по 15 ноября 51 школьник города Сафоново зарегистрировался на электронной платформе проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» и бесплатно прошел соответствующую диагностику и профессиональные пробы.

Школьникам 6-11 классов была предоставлена возможность узнать о профессиях, на которых учат в Сафонове на базе техникума, не из рассказов и показов, а самим на 45 минут отведенного времени стать поварами, парикмахерами и сварщиками. Конечно, профессиональные пробы проходят под руководством наставников по предложенным разработчиками программы модулям.



Мы побывали на профпробе, в которой участвовали учащиеся школы №7. Девочки и мальчики решили попробовать себя в поварском деле и пришли, чтобы научиться печь блины и фаршировать их творогом и карамелью.



К нашему приходу «повара на час» уже приготовили тесто, испекли блины. А затем фаршировали их творогом и украшали карамельным соусом.



Тема была предложена разработчиками проекта и, оказалось, менять ее нельзя.



Школьники в рамках проекта «Билет в будущее» попробовали себя в

парикмахерском искусстве (девочки делали популярную прическу «Хвост»), в сварочных технологиях отрабатывали навыки возбуждения и поддержания дуги на тренажере.

Проблема выбора профессии для современных подростков – одна из самых актуальных. Проект ранней профориентации «Билет в будущее» поможет ребятам лучше ознакомиться с миром профессий и погрузиться в содержание конкретных профессиональных областей.

Следующий сезон знакомства с профессиями на практической основе запланирован на январь. следующего года.

Фоторепортаж Татьяны Приходько