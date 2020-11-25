Главное оружие мошенников «черной пятницы» — фишинг

Смолян предупреждают о новых случаях мошенничеств
Традиционная осенняя распродажа в этом году стартует ночью 27 ноября. Однако многие магазины начали проводить свои «черные пятницы» заранее. И аферисты обязательно пользуются таким событием – массовые атаки на покупателей уже начались.
«Людям присылают сообщения с описанием больших скидок на электронику и бытовую технику, одежду и обувь, товары для дома и здоровья и дают ссылки якобы для предзаказа и «резервирования» товаров со скидкой. Для убедительности мошенники действуют от имени известных торговых брендов и сетей. А после введения данных платежных карт, они опустошают счета их владельцев», – рассказывает заведующий сектором отдела информатизации смоленского отделения Банка России Игорь Овчинников.
Такая ссылка ведет на фишинговую страницу, с помощью которой мошенники узнают реквизиты карт покупателей и получают доступ к их деньгам.
На самом деле крупные торговые сети не присылают отдельные «ссылки на оплату». Все операции проходят через их официальные сайты. Но мошенники часто создают сайты-клоны, адреса которых отличаются от настоящих всего одним-двумя символами, поэтому всегда проверяйте, не оказались ли вы случайно на поддельном сайте.
Помните о правилах кибербезопасности:
|1.Не храните крупные суммы денег на карте, которую используете для повседневных трат. Лучше всего завести отдельную виртуальную карту для покупок в интернете и каждый раз перечислять туда нужную сумму. Это позволит вам обезопасить деньги на основном счете, даже если данные виртуальной карты станут доступны мошенникам.
|2. Совершайте покупки только на проверенных ресурсах. Не переходите по ссылкам от неизвестных адресатов. Если предложение приходит от популярного магазина, лучше самостоятельно зайти на его официальный сайт и перепроверить информацию.
|3.Заполняя платежные документы всегда обращайте внимание на то, какие данные вас просят сообщить. Интернет-магазинам не нужен PIN-код вашей карты. Для оформления заказа потребуется номер, срок действия карты, фамилия и имя, а также трехзначный код безопасности, находящийся с другой стороны карты. Поэтому еще раз убедитесь, что заполняете эти данные именно на безопасном и проверенном ресурсе с защищенным соединением, нажмите на знак замочка и проверьте сертификат безопасности сайта. Нужно убедиться, что сертификат выдан именно этому сайту, и срок его действия не истек.
|4 Будьте бдительны во время распродаж, скептически относитесь к подозрительно низким ценам, сравнивайте предложения.
|5.Делая покупки, заходите в свой интернет-банк или мобильный банк только с личного компьютера, планшета и смартфона. Обязательно ставьте на них пароль и обновляйте антивирус. Хороший антивирусный пакет всегда включает защиту от фишинга и вирусных программ.
По данным Банка России, за первое полугодие 2020 именно на покупки и услуги в сети был зафиксирован наибольший рост мошеннических операций без согласия клиентов – на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, за первое полугодие 2020 года было выявлено порядка 119 тысяч фишинговых сайтов.
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