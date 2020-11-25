Главное оружие мошенников «черной пятницы» — фишинг

Смолян предупреждают о новых случаях мошенничеств

Традиционная осенняя распродажа в этом году стартует ночью 27 ноября. Однако многие магазины начали проводить свои «черные пятницы» заранее. И аферисты обязательно пользуются таким событием – массовые атаки на покупателей уже начались.

«Людям присылают сообщения с описанием больших скидок на электронику и бытовую технику, одежду и обувь, товары для дома и здоровья и дают ссылки якобы для предзаказа и «резервирования» товаров со скидкой. Для убедительности мошенники действуют от имени известных торговых брендов и сетей. А после введения данных платежных карт, они опустошают счета их владельцев», – рассказывает заведующий сектором отдела информатизации смоленского отделения Банка России Игорь Овчинников.

Такая ссылка ведет на фишинговую страницу, с помощью которой мошенники узнают реквизиты карт покупателей и получают доступ к их деньгам.

На самом деле крупные торговые сети не присылают отдельные «ссылки на оплату». Все операции проходят через их официальные сайты. Но мошенники часто создают сайты-клоны, адреса которых отличаются от настоящих всего одним-двумя символами, поэтому всегда проверяйте, не оказались ли вы случайно на поддельном сайте.

Помните о правилах кибербезопасности:

1.Не храните крупные суммы денег на карте, которую используете для повседневных трат. Лучше всего завести отдельную виртуальную карту для покупок в интернете и каждый раз перечислять туда нужную сумму. Это позволит вам обезопасить деньги на основном счете, даже если данные виртуальной карты станут доступны мошенникам. 2. Совершайте покупки только на проверенных ресурсах. Не переходите по ссылкам от неизвестных адресатов. Если предложение приходит от популярного магазина, лучше самостоятельно зайти на его официальный сайт и перепроверить информацию. 3.Заполняя платежные документы всегда обращайте внимание на то, какие данные вас просят сообщить. Интернет-магазинам не нужен PIN-код вашей карты. Для оформления заказа потребуется номер, срок действия карты, фамилия и имя, а также трехзначный код безопасности, находящийся с другой стороны карты. Поэтому еще раз убедитесь, что заполняете эти данные именно на безопасном и проверенном ресурсе с защищенным соединением, нажмите на знак замочка и проверьте сертификат безопасности сайта. Нужно убедиться, что сертификат выдан именно этому сайту, и срок его действия не истек. 4 Будьте бдительны во время распродаж, скептически относитесь к подозрительно низким ценам, сравнивайте предложения. 5.Делая покупки, заходите в свой интернет-банк или мобильный банк только с личного компьютера, планшета и смартфона. Обязательно ставьте на них пароль и обновляйте антивирус. Хороший антивирусный пакет всегда включает защиту от фишинга и вирусных программ.

По данным Банка России, за первое полугодие 2020 именно на покупки и услуги в сети был зафиксирован наибольший рост мошеннических операций без согласия клиентов – на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, за первое полугодие 2020 года было выявлено порядка 119 тысяч фишинговых сайтов.