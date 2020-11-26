В Смоленской области открылся Центр управления регионом

В Смоленске приступил к работе Центр управления регионом. Это совершенно новая для области структура, координационный центр, главная задача которого – при помощи современных механизмов и сервисов осуществлять мониторинг поступающих от граждан обращений, это позволяет ответственным органам власти максимально оперативно решать проблемы области.

Еще весной текущего года президент России Владимир Путин дал поручение создать подобные Центры во всех субъектах страны. Глава государства лично посетил ЦУР Московской области и высоко оценил качество его работы. Как отметил президент, обратная связь с жителями региона «помогает своевременно принимать необходимые управленческие решения, реагировать на то, что хотят решить люди, решить те проблемы, с которыми они сталкиваются».

Что же представляет собой Центр управления регионом? По сути своей это – совершенно новый этап развития системы работы с обращениями граждан. Специалисты Центра при помощи различных инструментов (например, уже активно функционирующей в регионе системы оперативного мониторинга «Инцидент Менеджмент») будут собирать, обрабатывать и анализировать обращения смолян, и, что самое важное – передавать полученную информацию профильным чиновникам для того, чтобы озвученная гражданами проблема была максимально быстро и эффективно решена.

При этом обращения граждан будут поступать в ЦУР из самых разных источников, как официальных (например, звонки на «горячие линии» ведомств или обращения в органы местного самоуправления), так и неофициальных (прежде всего – социальные сети). Достаточно будет разместить запись о волнующей вас проблеме на личной странице или, к примеру, оставить комментарий с жалобой в одном из местных пабликов – и система «увидит» ваше обращение, а сотрудники ЦУР передадут его лицам, которые отвечают за работу в данном направлении. При этом не нужны никакие специальные хештеги или отметки: система работает по заданным алгоритмам и ключевым словам.

Темы обращений, с которыми будет работать Центр управления регионом, могут быть самыми разными. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства, образования и здравоохранения, ремонт дорог или уборка мусора – все эти, а также множество других запросов будут собраны в единую «тепловую карту» обращений, которая позволит увидеть картину в регионе целиком, выявить наиболее проблемные аспекты и, проанализировав полученную информацию, выработать решения, которые помогут предотвратить появление подобных проблем в будущем.

«Работа с обращениями граждан – крайне важная часть ежедневной деятельности органов власти всех уровней, – отмечает Губернатор Алексей Островский. – Выполнение поручения главы государства Владимира Владимировича Путина по созданию в Смоленской области Центра управления регионом поможет сделать работу в данном направлении еще более эффективной, ускорить принятие необходимых мер для решения той или иной проблемы, что в итоге, будет способствовать качественному улучшению уровня жизни населения».