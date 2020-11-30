Оплата ЖКХ для инвалидов

В соответствии с решением Губернатора Смоленской области инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, срок инвалидности у которых истекает в период с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года, выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и (или) компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» продлевается в беззаявительном порядке на 6 месяцев с даты истечения срока инвалидности на основании сведений территориального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации об установлении им инвалидности на новый срок (постановление Администрации Смоленской области от 18.11.2020 № 696).

Выплата денежных средств будет произведена в декабре 2020 года с перерасчетом с 1 октября 2020 года после получения от организаций жилищно-коммунального хозяйства сведений о суммах начисленных гражданам платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Департамент Смоленской области по социальному развитию