Я люблю тебя, мама

В своих чувствах самому дорогому, нежному, любимому, мудрому человеку признались сафоновские артисты на концерте, посвященном Дню матери.

Кто как не мама поддержит нас в трудную минуту, приготовит самый вкусный завтрак. Она всегда на нашей стороне. Все всегда понимает. Знает, что для нас хорошо. Отдает нам всю себя без остатка.

С творческими поздравлениями выступили артисты танцевального коллектива «Ритм», солисты Культурного центра, Центра детского творчества, драматического коллектива «Сказка», преподаватели Детской художественной школы. О своих самых-самых в трогательном интервью рассказали воспитанники начальной школы-детский сад.

В концертной программе нашлись поздравления женщинам, пребывающим в разных статусах: многодетной и вынужденной воспитывать ребенка в одиночку, тещи, свекрови, бабушки. Но как бы мы ни называли их, для нас они всегда остаются самыми красивыми, добрыми и молодыми. А материнская любовь вообще неподвластна времени.