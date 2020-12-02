В Смоленской области амбулаторные больные стали получать бесплатные препараты для лечения COVID-19

Напомним, в целях борьбы с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации Смоленской области из федерального бюджета выделено более 35 млн рублей для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Пациенты, находящиеся на лечении на дому с легкой и среднетяжелой формой заболевания, а также пациенты с внебольничными пневмониями обеспечиваются лекарственными средствами, включенными в клинические рекомендации Министерства здравоохранения. В частности, речь идет о противовирусных и антибактериальных препаратах, средствах, предотвращающих развитие осложнений коронавирусной инфекции (тромбозы, цитокиновый шторм и т.д), а также противовоспалительных и жаропонижающих лекарственных средствах.

В настоящее время препараты (по 14 наименованиям) распределены в медицинские организации региона, а также организована их доставка пациентам на дом в момент посещения врача или с привлечением волонтеров. Доставка лекарств осуществляется в течение суток с момента установления диагноза или проявления клинических симптомов новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Такой механизм позволит избежать визита пациента с COVID-19 в медицинскую организацию или аптеку, что в свою очередь снизит риски дальнейшего распространения инфекции.

На сегодняшний день уже 632 пациента получили бесплатные лекарства.