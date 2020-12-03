Внимание, розыск!

21.11.2020 года около 20 часов 00 минут около д. 18 микрорайона ГМП неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на пешехода – гражданку 2000 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП в нарушении правил дорожного движения водитель скрылся с места происшествия, а пострадавшая обратилась в приемное отделение Сафоновской ЦРБ.

В настоящий момент ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский» принимаются меры к розыску автомашины, а также свидетелей и очевидцев указанного происшествия, у которых, возможно, имеется запись видеорегистратора с места ДТП.

Тем, кто владеет какой-либо информацией, просьба сообщить в дежурную часть МО МВД России «Сафоновский» по телефонам (848142) 4-29-99, 4-45-02, 02, либо в подразделение ОГИБДД (848142) 5-88-77.