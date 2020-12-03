Губернатор Алексей Островский обсудил с главой Сафоновского района Александром Лапиковым перспективы развития муниципалитета

Глава региона Алексей Островский провел рабочую встречу с новоизбранным главой Сафоновского района Александром Лапиковым, в ходе которой стороны рассмотрели первоочередные вопросы, связанные с дальнейшим социально-экономическим развитием муниципального образования.

В начале обсуждения Алексей Островский дал положительную оценку предложениям Александра Лапикова по представленным кандидатурам на должности заместителей главы района.

Алексей Островский: Александр Иванович, уже не первый месяц Вы работаете главой, знаю, что есть планы формирования новой администрации, есть планы по продолжению того курса, который проводил Ваш предшественник, многоуважаемый Вячеслав Ефимович Балалаев, безвременно ушедший от нас. <…> Я хочу сказать, что Вы выбрали очень правильный курс: именно в Вашем муниципальном образовании была сформирована сильная команда. Есть прямые основания подавляющее число ее членов сохранить. <…> По всем кандидатурам я Вас поддерживаю. Формируйте команду и продолжайте славные дела Вячеслава Ефимовича, а то, что ему не удалось успеть сделать, завершайте.

Александр Лапиков: Хорошо, Алексей Владимирович, будет исполнено.

Следующий вопрос был посвящен результатам работы, которую проводит администрация муниципального образования, а также ближайшим перспективам социально-экономического развития Сафоновского района.

Как проинформировал Губернатора глава района, в рамках областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» произведен ремонт двух центральных дорог в Сафонове – Советской и Энгельса протяженностью 1,9 км, а также отремонтировано дорожное полотно мостового сооружения по улице Октябрьской. Кроме этого, за счет средств местного бюджета были проведены работы по ремонту 1,65 км дорог по улицам Химиков, Советской, Горняцкой и выполнен ямочный ремонт более 1,3 тысячи квадратных метров городских улиц, установлено и реконструировано 24 остановочных павильона.

Говоря о развитии агропромышленного комплекса, Александр Лапиков доложил, что на территории муниципалитета производственную деятельность осуществляют 12 сельскохозяйственных организаций и 4 крестьянских фермерских хозяйства, где в общей сложности трудятся 610 человек. Он также отметил, что одной из наиболее динамично развивающихся отраслей АПК в районе является молочное животноводство. Так, за 10 месяцев 2020 года произведено 30,3 тысяч тонн молока, что на 3,9 тысячи тонн больше соответствующего периода 2019 года. В настоящее время сафоновские сельхозтоваропроизводители закончили постановку скота на зимне-стойловое содержание. Его поголовье полностью обеспечено сухими и сочными кормами на зиму.

Помимо этого, в 2020 году на территории муниципалитета собрали 8,8 тысячи тонн зерна – на 670 тонн больше прошлогоднего урожая. Также в Сафоновском районе в 2,3 раза увеличено производство рапса – получено 409,8 тонн семян, направленных на перерабатывающие предприятия области. Благодаря реализации инвестиционного проекта ООО «Русский лен» в 2020 году 1791 гектар пашни был засеян льном-долгунцом. Для проведения посева в будущем году предприятием произведено 94,5 тонн семян высоких репродукций.

Александр Лапиков также сообщил, что на сегодняшний день в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в ряде населенных пунктов Сафоновского района уже оборудованы современные спортивные площадки, произведена замена светильников наружного освещения на энергосберегающие, благоустроены воинские захоронения.

Что касается исполнения национальных проектов, то в ходе реализации нацпроекта «Образование» на базе средней общеобразовательной школы № 9 создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Благодаря финансированию, выделенному на реализацию мероприятий нацпроекта «Культура», в Сафоновском городском культурном центре организован Всероссийский виртуальный концертный зал. К слову, Сафоновская центральная районная библиотека прошла конкурсный отбор по организации модельной библиотеки. В 2021 году на ремонт и переоборудование учреждения в современный культурно-информационный центр будет направлено 10 млн рублей. Помимо этого, в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» в Сафонове благоустроены сквер у школы № 7 и 9 дворовых территорий.

В развитие темы глава муниципального образования сообщил, что в планах по реализации программы «Чистая вода» на 2021-2024 годы – строительство станций водоочистки водозаборов «Шахтерский» и «Южный», а также водопроводных сетей в Сафонове.

Также в ходе встречи рассматривался вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Алексей Островский: Александр Иванович, проблема качества жизни людей – это одна из ключевых проблем, которые стоят перед властями любого уровня. На ее решение нас ориентирует Президент, на это и я ориентирую глав муниципальных образований. К сожалению, даже в 21 веке значительное количество людей живет в тяжелых условиях. По Сафоновскому району достаточно прецедентов, когда люди недовольны своим жильем. Поэтому держите этот вопрос на особом контроле, работайте с моими профильными заместителями. Если надо, обращайтесь лично ко мне за помощью.

Александр Лапиков: Спасибо, Алексей Владимирович.