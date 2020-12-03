Дню Неизвестного солдата посвящалось

3 декабря в Сафонове отмечают День Неизвестного солдата.

В сквере у вечного огня на патриотическую акцию собрались коллективы Администрации Сафоновского района, Сафоновского городского культурного центра, активисты молодежного совета, школьники.

О нашем долге перед защитниками Родины, чьи имена по сей день остаются неизвестными, говорил, обращаясь к собравшимся, Глава муниципального образования «Сафоновский район» Александр Лапиков. Он напомнил о том, что благодаря работе поисковиков ежегодно удается вернуть из небытия имена защитников Отечества, своими жизнями заплативших за мирное небо у нас над головой.





Председатель молодежного совета Иван Власенков призвал сверстников помнить героев минувших войн, быть достойными их подвига.

Когда ведущий Михаил Федоров объявил минуту молчания, присутствующие замерли в общем строю; взмыли ввысь белые шары – символ чистоты помыслов погибших за Родину.





В заключение акции состоялось возложение цветов к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата.









В этот день в виртуальном зале городского культурного центра пройдет трансляция из концертного зала им. П.И. Чайковского Московской филармонии «Песни военных лет» академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, в центральной районной библиотеке – урок Мужества. А вечером, в 20:00, Сафоново присоединится к акции «Световые проекции». Световые проекции Вечного огня, летящих журавлей и других символов Дня Неизвестного солдата можно будет увидеть на здании районной Администрации.

Татьяна Гляшова.

НА СНИМКАХ: во время акции в День Неизвестного солдата.

Фото автора.