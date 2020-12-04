В День неизвестного солдата смоленские активисты ОНФ организовали прием заявок в рамках проекта «Судьба солдата»

Активисты Общероссийского народного фронта в Смоленской области в рамках празднования Дня Неизвестного Солдата организовали в Вяземском, Рославльском и Угранском районах прием заявок от граждан на розыск их родственников, пропавших в годы Великой Отечественной войны. Специальные места сбора информации, оснащенные необходимой техникой с обобщенной базой данных, были оборудованы в центральной библиотеке имени Н.И. Рыленкова в Рославле, в помещении литературного салона в Вязьме и в школьном музее средней общеобразовательной школы в селе Угра.

«Для активистов Народного фронта вместе с российскими гражданами стало доброй традицией проводить памятные и торжественные акции в День Неизвестного Солдата. В ходе реализации совместного проекта ОНФ и Поискового движения России организован сбор заявок на установление фронтовой судьбы своих близких, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев. – За полтора года активисты ОНФ собрали более трех тысяч заявок на поиск родственников – участников Великой Отечественной войны. Силами активистов ОНФ удалось найти около тысячи родственников. Великая Отечественная война затронула каждую российскую семью, и, к сожалению, многие наши соотечественники до сих пор не знают о судьбах своих родных, ушедших на фронт и не вернувшихся с полей сражений».

Организаторы проекта в Смоленске разместили в соцсетях анонс о работе приемных, чтобы граждане могли прийти к волонтерам и оставить заявку либо написать активистам ОНФ данные в режиме онлайн. Так, уже до начала мероприятий было собрано 24 обращения. Всего с начала реализации проекта в Смоленской области общественники собрали 153 заявки. Из них уже 75 семей узнали о судьбе своих родственников.

«С момента окончания войны прошло более 75 лет, но эта тема до сих пор находит широкий отклик в сердцах наших соотечественников, а судьбы солдат, погибших на полях сражений, так и остались неизвестными. «Судьба солдата» – проект, который помогает узнать о судьбе родных, погибших или пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, а нашими совместными усилиями мы не предадим забвению их подвиг во имя нас, – подчеркнула сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева. – Ежедневно на почту поисковикам приходят письма с просьбами о помощи в поиске родных. Внуки, правнуки, браться и сестры – все ждут весточку о близких. Иногда на поиски уходят месяцы, а порой достаточно несколько минут, чтобы сказать «Мы знаем, где захоронен ваш дядя!». И эти истории – не выдумки. Это наша с вами реальная жизнь».

В День Неизвестного Солдата представители регионального отделения ОНФ и центра «Долг» организовали на площадке литературного салона в Вязьме переносную

поисковую экспозицию, посвященную Неизвестному Солдату, на которой были представлены экспонаты Великой Отечественной войны, найденные поисковиками на местах сражений, а также фронтовые письма.

«Это мероприятие в литературном салоне мы провели также в рамках региональных проектов ОНФ «Письма с фронта» и «Поле нашей Памяти». Посетителям помимо экспонатов выставки были показаны видеоролики о деятельности поисковых отрядов на Смоленщине, вручены буклеты «Судьба солдата». Мы планируем продолжить проведение подобных мероприятий, цель которых – воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к России, сохранение памяти о ее великом и героическом прошлом», – подчеркнула член регионального штаба ОНФ, директор Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг» Ирина Оленьчива.